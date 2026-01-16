Il paese di Osilo continua a registrare nuovi centenari. Dopo Maria Federici, che ha compiuto cento anni nei giorni scorsi, il traguardo secolare è stato raggiunto da un’altra osilese, Angela Mulas che, sorretta dai nobili valori di sempre, ha spento cento candeline.

Il sindaco Giovanni Ligios, con la Giunta, si è pertanto recato da lei per rivolgerle i più gioiosi auguri e per donarle una targa ricordo a nome dell'intera Amministrazione Comunale. Per il primo cittadino: «Chi raggiunge il secolo di vita, d'altra parte, può custodire davvero quell'armonia che solo il tempo sa forgiare».

I dati forniti dall’ufficio anagrafe del Comune confermano la longevità degli osilesi che, oltre ai centenari, registra 9 persone con un’età compresa tra 95 e 99 anni, mentre altre 36 sono nella fascia fra 90 e 94 anni.

Un trend che discende e si accompagna al calo demografico - 2774 abitanti nel 2025- che il comune di Osilo vive fin dalla fine degli anni cinquanta, quando la popolazione raggiunse il suo massimo storico di 6244 abitanti. Dall'inizio del nuovo anno 2026, nel paese due donne hanno raggiunto il secolo di vita.

