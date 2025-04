Il Comune di Osilo avvia la procedura per concedere in uso, a titolo oneroso, l'ex Monte Granatico, immobile di proprietà comunale che vanta significative potenzialità turistiche. L’edificio in forte stato di degrado, situato nel centro del paese nella strada che conduce al Castello dei Malaspina, e vincolato con dichiarazione ministeriale sulla base del suo interesse storico, è destinato alla somministrazione di alimenti e di bevande, ovvero alla realizzazione di un ristorante o di un bar.

La struttura è vincolata dalle norme di tutela ambientale, storica, artistica e archeologica del Ministero per i beni e le attività culturali. L’immobile in concessione, disposto su due livelli, è pertanto soggetto alla disciplina del patrimonio comunale demaniale, quindi il concessionario è soggetto, in caso di necessità, ai provvedimenti di autotutela che l’ente comunale, con atto motivato, potrà emanare. L'Ufficio Protocollo riceverà le offerte fino alle ore 12 del 30 aprile, con domande in cui si richiede un sopralluogo per visitare la struttura. Possono partecipare al bando persone fisiche, imprese individuali, associazioni, cooperative e fondazioni.

