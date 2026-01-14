Una comunità in festa a Osilo per il traguardo secolare di Maria Federici, la nuova nonnina del paese che, dopo una vita dedicata instancabilmente alla famiglia e al lavoro, ha spento cento candeline.

Il sindaco Giovanni Ligios, con la vicesindaca Patrizia Puggioni e con l’assessore Salvatore Manca, è andato da lei per porgerle i più calorosi auguri e per regalarle una targa ricordo a nome dell'intera Amministrazione.

Ogni traguardo secolare, arricchisce la comunità di Osilo non solo di memoria, ma anche di saggezza e di radici profonde. Il paese dell'alto Logudoro si conferma luogo di centenari. Nel 2024 ne sono stati registrati ben otto, un record con un aumento esponenziale frutto non solo del complessivo invecchiamento della popolazione, ma anche dello stile di vita. Sono i dati forniti dall’ufficio anagrafe del comune, a confermare la longevità degli osilesi che, oltre ai centenari, registra 9 persone con un’età compresa tra 95 e 99 anni, mentre altre 36 sono nella fascia fra 90 e 94 anni. Un trend che discende e si accompagna al calo demografico - 2774 abitanti nel 2025- che il comune di Osilo vive fin dalla fine degli anni cinquanta, quando la popolazione raggiunse il suo massimo storico di 6244 abitanti.

