Aria di Natale anche a Osilo dove sono stati organizzati una serie di appuntamenti. Fino al 17 dicembre, in località Sant'Antonio, dalle 10 alle 21, ci sarà il mercatino di Natale a cura dell'associazione "Respiro dell'arte". Domani alle 18 si andrà alla scoperta dei presepi per le vie del paese con l'accompagnamento del gruppo "Christmas Brass Band". Seguirà la polenta in piazza parrocchia con la collaborazione dei "Soliti Ignoti" e del gruppo folk "Tuffudesu". Sino al 31 dicembre, la Chiesa di Santa Croce ospiterà "IlluSa", un'illustrazione contemporanea in Sardegna a cura di "Tintu Gruppo Universitario", "Tintu Festival dell'illustrazione", "+O" e "Spazio Vivo". Il 20 dicembre, presso il salone Canonico Liperi", sarà proiettato il cortometragfgio del comune di Osilo, dal titolo "Corsa all'anello: un viaggio nel tempo", realizzato da Giovanni Loriga ed Enrico Pinna.

Triplo appuntamento per il 22 dicembre: alle 11, nei locali dell'ex mercato, ci sarà il saluto ai nuovi nati; alle 18, a San Lorenzo, spazio al torneo di mariglia; alle 20.30, nella Chiesa dell'Immacolata Concezione" si terrà il concerto di Natale "Arcobaleno di Note". Il 26 dicembre alle 17, si ritorna la salone "Canonico Lepori" per "Riprendiamo il ritmo - Lulù e le sue valigie magiche" a cura della Pro loco. Il 29 dicembre, alle 18, ci si spoterà in località Santa Vittoria per il torneo di Mariglia. La finale di giocherà il 5 gennai0, alle 18, all'ex mercato.

Doppio appuntamento in programma il 6 gennaio: alle 17, presso il salone Canonico Lepori, avrà luogo "La Befana tra trucchi e balli" con la collaborazione dell'Associazione Folklorica Culturale "A Manu Tenta" di Osilo; alle 18 si andrà presso la casa del fanciullo a San Lorenzo per la tombolata a cura dell'associazione "Badde Lontana". Durante questo mese sono previste letture animate e laboratori natalizi in biblioteca.

