Un’altra condanna a Sassari per Claudio Dettori, che ha già avuto l’ergastolo, in primo grado e in appello, per l’omicidio di Antonio Fara, ucciso nell’aprile 2021.

Stavolta il 26enne era accusato di resistenza a pubblico ufficiale per un episodio risalente al settembre di tre anni fa nel carcere di Bancali.

Qui, secondo l’imputazione, si sarebbe rivolto a un agente della polizia penitenziaria con aggressività mentre questi apriva la cella per permettergli di effettuare una telefonata.

In particolare, il giovane avrebbe detto al poliziotto: «Secondino, non mi faccia più aspettare così tanto perché la prendo a schiaffi anche a costo di farmi più galera».

Il reato è stato riqualificato in minaccia e il pm ha chiesto per Dettori, difeso dall’avvocato Giuseppe Onorato, un anno di reclusione. Il giudice Antonio Pietro Spanu ha alla fine deciso di infliggergli solamente sei mesi.

© Riproduzione riservata