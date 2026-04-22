Un’altra condanna per Claudio Dettori, il 28enne sassarese che sta scontando l’ergastolo definitivo per l’omicidio di Antonio Fara, il barista ucciso nell’aprile 2021.

Oggi in tribunale a Sassari le parti hanno discusso sul reato di lesioni per cui l’uomo era imputato perché, secondo le accuse, avrebbe aggredito nel 2022 un detenuto nel carcere di Bancali lanciando una bomboletta contro la parte offesa e poi colpendolo con diversi pugni, prima di essere fermato dagli agenti della polizia penitenziaria. Una sequenza ricostruita dal pm Antonio Piras che aveva sollecitato la pena di un anno.

Per l’avvocato difensore d’ufficio, Giuseppe Melis, non sussisterebbe l’aggravante dell’aver usato la bomboletta nell’assalto all’altro detenuto. La giudice Antonietta Crobu ha alla fine disposto la condanna a nove mesi.

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