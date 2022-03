Un fascio di rose rosse, bianche e rosa per la vittima del massacro che sabato sera ha sconvolto la città di Porto Torres. Un omaggio a una famiglia distrutta in pochi minuti. I fiori sono stati depositati dai vicini di via Principessa Giovanna sui marciapiedi dove è stato ucciso a colpi d’ascia il poliziotto in pensione di 74 anni, Basilio Saladdino. Lì a pochi passi sono state ridotte in fin di vita anche la moglie Caterina Mancusa, 66 anni, e la figlia Ilaria Saladdino 40 anni. Si trovano ricoverate in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari.

Un omicidio commesso dall'ex marito di Ilaria davanti ai loro bambini, due gemelli di appena un anno. L’autore dell’orrenda mattanza, Fulvio Baule, muratore 40enne di Ploaghe accusato di omicidio aggravato e di duplice tentato omicidio. Questa mattina verrà sotto posto a un lungo interrogatorio da parte del gip del tribunale di Sassari, Sergio De Luca, per l’udienza di convalida dell’arresto. Saranno presenti il sostituto procuratore Enrica Angioni e il suo avvocato difensore Nicola Luchi, il quale ha annunciato la richiesta di una perizia psichiatrica per Baule.

