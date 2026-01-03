Il Presepe di Pane di Olmedo non delude le aspettative e fa il pieno di visite nel periodo tra Natale e Capodanno. L’esposizione, ospitata nella chiesetta romanica di Nostra Signora di Talia, sarà visitabile fino al 6 gennaio con ingresso libero.

incora pochi giorni, dunque, per ammirare il 36° Presepe di Pane, vera e propria opera d’arte, composta da statuette che vengono modellate con maestria dalle sapienti mani delle panificatrici e da coloro che hanno preso parte al corso diretto dalle due panificatrici più esperte del paese, Maria TaliaTidore e Mariella Pinna, promosso dal Comune di Olmedo, assessorati Tradizione e Cultura.

Da tempo, questo gioiello che coinvolge l’intero paese ha oltrepassato i confini della Sardegna ed è conosciuto a livello nazionale e internazionale. Lo scorso anno è stato inoltre mappato come presepe artistico dal Ministero della Cultura e dall’associazione Città dei Presepi.

Ai ragazzi dell’ultimo anno del catechismo è stato affidato il compito di guidare i visitatori alla scoperta del Presepe di Pane che sarà visitabile dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19. Il Presepe di Pane è organizzato dalla Pro Loco Olmedo in collaborazione con il Comune di Olmedo, alla Camera di Commercio di Sassari, all’ interno del bando Salude&Trigu.

