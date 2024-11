Personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione a due misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale di Sassari, nei confronti di un uomo e una donna, residenti a Olbia, per reati di furto, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Secondo le accuse hanno scippato tre donne in un giorno solo.

Gli uomini della Sezione Reati contro il Patrimonio hanno identificato e denunciato la coppia.

In passato i due erano stati già colpiti da un provvedimento di foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore di Sassari e notificato da personale della Divisione Anticrimine, che vietava loro per tre anni di fare ritorno anni senza preventiva autorizzazione nel territorio del Comune di Sassari e hinterland.

