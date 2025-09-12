«Obiettivi raggiunti»: premio produttività per 2.500 dipendenti della Asl di SassariI “bonus” verranno erogati nelle buste paghe di ottobre. La Direzione: «Grazie al personale per la dedizione»
Premio produttività nella busta paga per circa 2.500 dipendenti della Asl di Sassari.
Lo annuncia la stessa Azienda, a conclusione del ciclo di valutazione delle prestazioni dei lavoratori e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
«La Direzione dell'Asl di Sassari – si legge in una nota – desidera esprimere un sincero ringraziamento al personale delle strutture Amministrative per l'impegno e la professionalità dimostrati, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato. La costante dedizione del personale è stata fondamentale. Un ulteriore ringraziamento va al Collegio sindacale per la continua e proficua collaborazione, essenziale per ottimizzare i processi e garantire la massima trasparenza e correttezza nella gestione aziendale».
Dopo la certificazione del raggiungimento degli obiettivi fissati, il Collegio sindacale lo scorso 11 settembre ha certificato la compatibilità economico-finanziaria delle ipotesi di contrattazione integrativa per l'anno 2024, dando così il via libera per la liquidazione della produttività del personale del Comparto e del premio di risultato della Dirigenza Sanitaria e PTA.
I premi potranno così essere erogati già con lo stipendio di ottobre.
(Unioneonline)