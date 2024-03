Per capire dove sia meglio collocare il nuovo ospedale di Alghero serve una attenta valutazione delle varie ipotesi, «coinvolgendo anche il Dipartimento di Architettura, i tecnici del Puc e la Asl di Sassari». Lo dichiara Alberto Bamonti, consigliere comunale dei Riformatori.

«Si tratta di una scelta strategica che concorrerà a determinare (unitamente ad altri fattori quali, primi fra tutti, investimenti in dotazioni tecnologiche e personale sanitario) la qualità dei servizi ospedalieri cittadini negli anni a venire; ragion per cui deve essere assunta in modo assolutamente trasparente e obiettivo. Non vi è dubbio che debba essere il Consiglio Comunale a dover assumere la responsabilità di formulare una indicazione precisa», spiega il consigliere.

In lizza due location: Cuguttu e Mamuntanas. La prima adiacente alla struttura sanitaria esistente e la seconda a circa dieci chilometri dalla città, in un’area a forte vocazione agricola.

