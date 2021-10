Un velo di speranza nella sanità del Nord Sardegna, messa a dura prova in queste settimane dall’assenza di medici di base in alcuni paesi. A Villanova Monteleone prende servizio Emanuela Meloni. “Grazie alla sua disponibilità e all’aiuto della dottoressa Monti dell’Ats – ha dichiarato il sindaco, Vincenzo Ligios -, a distanza di tre mesi dal pensionamento del dottor Arru, si è riusciti a sopperire ad una mancanza che purtroppo molti altri paesi della Sardegna non riescono a colmare da anni”.

Il primo cittadino annuncia anche un’altra buona notizia: “L’Ats ci informa per vie ufficiose che verrà concessa ai nostri due medici di base una deroga sul massimale fino a 1800 dei 1500 pazienti da assistere, così da sopperire alla mancanza di assistenza per tutti quei pazienti che non sono riusciti a scegliere il medico perché raggiunto appunto il limite degli assistiti”.

C’è invece una soluzione momentanea a Bonnanaro, priva da alcuni giorni del medico di base dopo che la dottoressa Federica Tola ha lasciato l’incarico. “In via informale – ha sottolineato il sindaco, Giovanni Carta – il dottor Gian Marco Carboni ha dato la disponibilità a visitare i pazienti privi di medico di base a titolo gratuito”.

“La nomina del medico per i pazienti di Bonnanaro privi di medico di base – ha specificato ancora Carta – è di competenza dell’assessorato regionale della Sanità che deve ancora emanare il bando per le sedi vacanti. In tutta questa procedura purtroppo il comune non ha competenza”.

