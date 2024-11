Il sistema informatico della Asl va in tilt e carica 1280 richieste di assegnazione del medico di base a fronte di una disponibilità di mille pazienti per il comune di Ittiri. È successo durante la scelta del nuovo medico di medicina generale, la dottoressa Maria Grazia Manconi, che ha preso servizio con incarico di titolarità dal 4 novembre, per cui è necessario presentare domanda presso l’Ufficio scelta e revoche dell’Asl di Sassari.

Nella giornata di ieri, primo giorno utile per procedere alla scelta del medico Manconi, il sistema informatico, per cause in corso di valutazione, ha registrato più assegnazioni rispetto ai mille assistiti che la normativa consentiva di attribuirle. Il nuovo medico ancora in scuola di formazione ha un massimale bloccato a mille pazienti, nonostante questo il sistema ha accolto 1280 richieste. Pertanto tutti i pazienti caricati in esubero, rispetto al massimale previsto dalla normativa, verranno cancellati, come previsto dal Distretto di Alghero, attenendosi all'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

Inoltre la Asl di Sassari per far fronte alle esigenze della popolazione che attualmente risulta sprovvista di medico, 2028 cittadini, ai quali se ne aggiungono altri 1144 assegnati ad un medico di medicina generale assente e non sostituito, in attesa di ricevere delle candidature agli avvisi di ricerca che risultano ancora aperti, ha potenziato dallo scorso mese il servizio Ascot presente presso l’ex ospedale Alivesi di Ittiri.

