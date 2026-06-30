Nuove isole ecologiche nella NurraLa decisione del Comune di Sassari
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Novità nel territorio della Nurra per la gestione dei rifiuti. Il settore Ambiente del Comune di Sassari ha deciso che si potrà conferire in apposite isole ecologiche dal 1° luglio al 30 agosto, in caso di necessità, a Porto Ferro, all’Argentiera e a Palmadula. Si tratta di strutture controllate da operatori di SassariAmbiente e di Vosma e di un servizio che si aggiunge alle normali modalità di raccolta. Per quanto riguarda Porto Ferro e Argentiera l’isola sarà presente, vicino alla spiaggia, tutti i giorni dalle 17 alle 20 mentre a Palmadula si troverà nel cortile della scuola, in piazza dell’Assunta, tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30, in particolare per i turisti che lasciano le case affittate. “La Nurra è tra i gioielli del nostro territorio che meritano il massimo della cura, soprattutto nei mesi di picco turistico – afferma l’assessore alla Transizione ecologica, Salvaguardia del territorio e Decoro urbano Pierluigi Salis - Quest'anno abbiamo voluto potenziare i servizi in questa zona introducendo un sistema di isole ecologiche monitorate, pensato per venire incontro alle necessità di chi vive il mare e le nostre borgate. È un investimento importante in termini di logistica e personale. Confidiamo nella collaborazione di tutti, cittadini e vacanzieri, per sfruttare questa opportunità e mantenere le nostre spiagge e i nostri centri puliti e accoglienti”. Le isole ecologiche sosterranno la normale raccolta differenziata porta a porta ma non saranno dedicate alla raccolta di rifiuti ingombranti, i quali potranno essere comunque conferiti negli ecocentri comunali o nei punti di raccolta mobile.