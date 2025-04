Si è concluso con successo il corso per Guide Ambientali Escursionistiche promosso e finanziato dal Comune di Stintino in collaborazione con Cadossene Lab e riconosciuto da Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). Il percorso formativo, finalizzato alla valorizzazione delle competenze locali e alla promozione di un turismo sostenibile, ha visto ieri la sua fase conclusiva con gli esami finali.

I partecipanti, residenti nel territorio stintinese, hanno affrontato con impegno e passione un percorso didattico approfondito che li ha accompagnati in un itinerario formativo completo, dalle tecniche di escursionismo alla conoscenza approfondita della flora, della fauna e delle peculiarità ambientali e storiche di Stintino e della Sardegna. Ad organizzare l’iniziativa formativa Maurizio Orgiana di Cadossene che ha seguito, insieme agli insegnanti, i corsisti fino al traguardo finale.«Con questo corso abbiamo dato ai nostri cittadini un’opportunità concreta di formazione e di crescita professionale nel settore del turismo sostenibile, sempre più importante per il futuro di Stintino», dichiara l’assessora al Turismo Marta Diana. «Siamo certi che le nuove guide sapranno raccontare il nostro territorio con passione e competenza e contribuiranno a renderlo ancora più attrattivo e rispettato.»

La sindaca di Stintino, Rita Vallebella, aggiunge: «Siamo orgogliosi del risultato raggiunto. Questo percorso formativo è un investimento sulla nostra comunità, sulle giovani generazioni e sulla tutela del nostro patrimonio naturale. Questo è un altro passo per la valorizzazione del nostro paesaggio e del progetto Sentieristico che l'attuale amministrazione ha avviato fin dal suo insediamento.»

Questa iniziativa si inserisce all'interno di una strategia più ampia portata avanti dall'amministrazione comunale, che punta a destagionalizzare i flussi turistici e a costruire una vera e propria Destinazione Turistica. Il corso per guide ambientali è infatti una tessera di un puzzle più articolato, che comprende il progetto di valorizzazione della sentieristica in corso, lo studio per la creazione della Destinazione Turistica di Stintino, e l'opera di valorizzazione dei siti storici e archeologici già avviata con "Monumenti Aperti" e che proseguirà anche nel prossimo mese. La formazione professionale di figure capaci di governare il fenomeno turistico in chiave sostenibile è una leva strategica per dare piena vita a questo progetto integrato di sviluppo e promozione del nostro territorio.

