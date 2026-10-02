La giunta comunale di Martis ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo ecocentro comunale (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), nella zona industriale del paese. L’intervento ha un valore complessivo di 80mila euro, interamente finanziati dalla Regione. La struttura sorgerà su un’area comunale di circa 653 metri quadrati, a circa 500 metri dal centro abitato, e sarà a supporto della raccolta differenziata porta a porta.

Il primo stralcio prevede la sistemazione dell’area, un piazzale pavimentato di circa 411 metri quadrati, recinzioni, sottoservizi, impianti per la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche e le fondazioni per la futura pensilina destinata ai Raee.

L’ecocentro consentirà inoltre il conferimento di diverse tipologie di rifiuti, tra cui ferro, ingombranti, carta, piccole quantità di inerti e sfalci.

(Unioneonline/En.Ne.)

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