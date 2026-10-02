Le scuole del comune di Chiaramonti sempre più cardioprotette. Grazie alla donazione della Fondazione di Sardegna, sono stati installati tre defibrillatori presso la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e quella Secondaria.

L’iniziativa rafforza la sicurezza e la tutela della salute negli ambienti scolastici, offrendo un importante strumento di prevenzione e primo intervento in caso di emergenze cardiache a beneficio di studenti, personale, famiglie e di tutti coloro che frequentano gli edifici.

L’Amministrazione comunale ha ringraziato la Fondazione di Sardegna per il prezioso contributo, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti e istituzioni per promuovere una comunità più consapevole e preparata ad affrontare le emergenze.

Il dispositivo, importante per la salute della comunità scolastica, rappresenta uno strumento di sicurezza non solo per le persone che frequentano quotidianamente l'istituto scolastico ma anche soggetti che si trovano in una condizione di emergenza nelle vicinanze della scuola, ricoprendo una vasta grazie all'instabilità dei defibrillatori nei tre punti sensibili dell'edificio.

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