È online il sito per la prenotazione degli accessi alla spiaggia della Pelosa di Stintino, che anche quest'anno sarà a numero chiuso. Si potrà prenotare dall'1 giugno al 30 settembre con un contributo di ingresso di 3,50 euro (gratis per gli under 12).

Le regole di fruizione sono analoghe all'anno scorso. La cooperativa Vosma, che si è aggiudicata la gestione dei servizi sulla spiaggia, ha riattivato il sito www.lapelosastintino.com. Per acquistare i ticket basterà accedere al portale, seguire le indicazioni e ricevere per posta elettronica il biglietto d'accesso.

Il numero massimo di accessi giornalieri è previsto in 1500 persone. L'obiettivo è di contenere il fenomeno di erosione del litorale e tutelare l'ambiente. Mentre il ticket, come spiega il vicesindaco Angelo Schiaffino, "è un contributo per la gestione dell'arenile".

"Ci aspettiamo un'ottima risposta", afferma l'assessore comunale al Turismo, Francesca Demontis. "L'esperienza dello scorso anno sarà di aiuto - aggiunge - e la forte attesa e la grande voglia di ripartire saranno il motore di una stagione che si presenta molto interessante".

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata