Sta riscuotendo un grande successo l'iniziativa delle case a euro messa in campo dall'amministrazione comunale di Nulvi guidata dal sindaco Antonello Cubaiu. Sono già otto le abitazioni vendute, l'ultima delle quali, quella messa a disposizione dalla famiglia Piredda, è stata venduta a un cittadino arrivato addirittura dal Kazakistan.

“Ciò – spiega il primo cittadino – a testimonianza dell’efficacia dell’iniziativa lanciata dall’Amministrazione comunale e volta a ridare linfa alla comunità e combattere lo spopolamento. Ora saranno attivate, come previsto da progetto, tutte le procedure del caso volte alla ristrutturazione dell’immobile, secondo i criteri previsti all’interno del bando e contando esclusivamente su forza lavoro locale”.

Un'idea nata sulla scia di quella messa in campo dal comune di Ollolai, nel Nuorese, e che ora si sta espandendo anche nel Nord Sardegna, più precisamente a Romana. “Nulvi – conclude con soddisfazione il sindaco – già negli scorsi anni aveva dimostrato lungimiranza e visione nell’immaginare e poi lanciare l’idea diventata nel tempo realtà concreta e opportunità, per la riqualificazione del centro storico, per la promozione del territorio, per la lotta allo spopolamento”.

© Riproduzione riservata