Il comune di Nulvi amministrato dal sindaco Antonello Cubaiu ha consegnato i lavori nella Scuola dell’Infanzia di via Berlinguer.

Gli interventi sono stati finanziati dall'Unione Europea per 275mila euro.

«Un intervento che risulta essere provvidenziale e utile a risolvere alcune delle problematiche che, pur individuate, insistono sulla struttura - sottolineano gli amministratori -. L’esigenza, in primis, è restituire ai principali fruitori dell’edificio (bambine e bambini) una scuola che sia sicura, funzionale ed efficiente sotto ogni punto di vista e secondo le esigenze dei bimbi, del corpo docente e del personale che quotidianamente opera nella struttura. Tantissime le opere edili e impiantistiche in progetto e prossime ad essere messe in essere, relative a spazi interni ed esterni, a vari livelli ma immaginate e poi fissate e consegnate per dare un nuovo volto alla scuola dell’infanzia di via Berlinguer».

