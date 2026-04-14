Arrestato a Nulvi per tentato omicidio, maltrattamenti contro familiari e lesioni personali. L’indagine dei carabinieri è cominciata dopo che dall’ospedale Santissima Annunziata si era segnalata la presenza di un uomo con profonde ferite sulla testa.

Gli accertamenti dei militari dell’Arma hanno consentito di risalire a quanto successo due giorni fa a Nulvi quando, secondo le accuse, un 30enne si sarebbe recato a casa del padre danneggiando alcune piante del giardino con un attrezzo di ferro.

È nato poi un alterco con il padre dell’uomo che ha avuto la peggio, venendo colpito sul capo da una pala.

Il presunto autore del gesto si è allontanato venendo rintracciato stamattina per essere poi condotto in carcere a Bancali. Il genitore ha riportato un trauma cranico e i carabinieri, su disposizione della pm Maria Paola Asara, titolare del fascicolo, stanno adesso indagando se, in passato, i familiari abbiano subito altre aggressioni o condotte vessatorie da parte dell’uomo.

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