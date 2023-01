Altro importante intervento nel settore dei lavori pubblici da parte dell'amministrazione comunale di Nughedu San Nicolò.

Annunciato l'inizio dei lavori di ampliamento dell’illuminazione pubblica in zona “Doddi” a cui seguiranno quelli verso il campo sportivo.

Sempre a Nughedu, è stata inaugurata la mostra fotografica "Volti ed Espressioni", promossa dal comune in collaborazione con la Pro loco, che sarà visitabile sino al 29 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 nei locali dell'ex caserma in largo Roma.

«In concomitanza partirà la versione digitale della mostra per permettere a tutti coloro che ne avranno piacere di poter esprimere il loro voto e decretare il vincitore del concorso», spiegano i promotori.

