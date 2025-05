Un pezzetto dei bastioni antichi (la scalinata adiacente a Piazza Santa Croce) ha il nome di Pino Multineddu, autore di tante canzoni popolari algheresi. Lo aveva chiesto l’associazione culturale Cabirol all’Ufficio Toponomastica del Comune di Alghero e il primo maggio è stata scoperta la targa dedicata al musicista tanto amato dagli algheresi.

Popolarissima tra i residenti è la canzone “Lo pescador a una ma” incisa nel 1974. «Le sue canzoni entrate a pieno titolo nella storia della città sono ancora oggi un punto di riferimento per noi tutti. Grazie Pino per l’inestimabile eredità che hai lasciato alla tua Alghero», il commento del sindaco Raimondo Cacciotto, intervenuto alla cerimonia di intitolazione con il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi e numerosi Consiglieri comunali e assessori.





