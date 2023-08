Vanno avanti a Nughedu San Nicolò, paese del Monte Acuto, le operazioni di messa in sicurezza del territorio e di miglioramento della viabilità rurale.

Grazie ad un finanziamento ministeriale di circa 100mila euro, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Carboni è intervenuta nella zona di “Molotzu” con un secondo intervento di consolidamento in grado di garantire il transito in totale sicurezza.

A breve saranno presentati gli altri importanti interventi sulla viabilità rurale in programma per il prossimo autunno.

© Riproduzione riservata