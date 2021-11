Attracca in Sardegna la nave da crociera Island Sky della compagnia Noble Caledonia, con i suoi 90 metri e le sue 59 suite. Una novantina i passeggeri a bordo, per un multiscalo a Porto Torres e poi a Cagliari.

Nave del segmento lusso, Island Sky è la gemella della Hebridean Sky, della compagnia inglese Noble Caledonia. Rientra nel settore delle expedition cruises, crociere culturali appositamente pianificate per la scoperta di nuove destinazioni ed escursioni tematiche rivolte a una clientela appassionata alla storia e alle tradizioni.

"Lo scalo odierno, il secondo della stessa compagnia in poco più di un mese e mezzo, tiene viva l'attenzione del mercato crocieristico su Porto Torres - commenta il presidente dell'Autorità del mare di Sardegna Massimo Deiana - conferma le prospettive di ripresa del settore in Sardegna e, soprattutto, evidenzia ancora una volta l'enorme potenzialità del sistema portuale sardo nel sapersi proporre come doppia, ma anche tripla destinazione in un unico tour crocieristico".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata