Ferragosto con spiagge e località turistiche affollatissime, anche nella costa del nord Sardegna, nonostante il cielo coperto di stamattina e qualche timidissima goccia di pioggia, anche se poi nel pomeriggio il tempo è migliorato ovunque.

Dall'Argentiera (estremità nord ovest dell'isola) a Santa Teresa (estremità nord est), passando per Porto Torres, Castelsardo e Valledoria, nei litorali si è registrato infatti il tutto esaurito.

Anche ristoranti e agriturismi presi d'assalto da visitatori e turisti.

I numeri ferragostani, anche quelli degli hotel, sembrano quindi essere tornati quelli di prima della pandemia. Una salutare boccata d'ossigeno per l'economia e il turismo.

In serata in molte località eventi di cultura e spettacoli di intrattenimento. Che continueranno per tutto agosto e anche settembre.

