La Asl di Sassari risponde alle accuse della Regione. L’assessorato alla Sanità ha contestato con durezza le nomine compiute dall’Azienda il 10 e 20 marzo, rilevando «un forte contrasto con i contenuti della legge regionale di riordino della Sanità» e chiedendo spiegazioni esaustive al direttore generale della Asl Flavio Sensi. «Non corrisponde assolutamente al vero- ribatte l’Azienda con un comunicato - che la Asl di Sassari abbia intrapreso una sfida politica contro la Giunta regionale”. Poi giustifica le nomine: «Si tratta di incarichi presenti in Azienda da anni ma in regime temporaneo che se reiterato oltre il tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure ordinarie, avrebbero violato gli obblighi contrattuali disposti dai Contratti collettivi nazionali del lavoro, validi per la dirigenza nelle aziende sanitarie pubbliche. Pertanto il provvedimento adottato era necessario per regolarizzare gli incarichi esistenti».

Con l’azione dell’Asl, secondo Sensi, avviata da oltre otto mesi “si sono voluti regolarizzare gli obblighi contrattuali e di legge, ma e’ necessario precisare che si tratta di incarichi distinti e totalmente indipendenti da attività politiche dirette o indirette anche dei professionisti nominati”. Le direttive emanate dall’assessorato, continua il dg, “sono state applicate e previste nella delibera di conclusione del lungo procedimento di conferimento degli incarichi e condivise con lo stesso assessorato attraverso interlocuzioni costanti, anche odierne, e gli atti e i contratti dei direttori di Dipartimento della Asl n. 1 recepiscono integralmente gli indirizzi impartiti dall'assessore alla sanità e sono integralmente conformi alla legge regionale n. 8 dell’11 marzo del 2025 che rimanda a possibili future modifiche degli atti aziendali che, nel caso dovessero comportare una riduzione del numero di dipartimenti o anche una modifica della tipologia degli stessi, comporteranno una conseguente ridefinizione degli incarichi con nuovi contratti di lavoro, senza alcun vincolo o obbligo dell’Azienda nei confronti di chi e’ stato precedentemente incaricato in qualità di direttore di Dipartimento. La recente legge regionale n. 8 del 2025, per altro, prevede con certezza un aumento del numero di personale e di strutture assistenziali in capo alla Asl e ai propri Dipartimenti ospedalieri in quanto attribuisce il personale e i servizi dell’Azienda Ospedaliera di Sassari presenti ad oggi nello Sassari».

Infine, vista la richiesta di chiarimenti della Regione, Sensi ha «deciso di sospendere gli effetti della delibera nel rispetto delle verifiche ulteriori richieste ieri dall'assessore e dei tempi necessari alla loro conclusione».

© Riproduzione riservata