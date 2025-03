La Regione si scaglia contro la Asl di Sassari che lo scorso 20 marzo, in barba al ddl di riordino della Sanità, ha effettuato nuove nomine attribuendo nuovi incarichi di Direzione dei Dipartimenti dell’azienda sanitaria.

Una fuga in avanti, quella del direttore generale Flavio Sensi, in cui l’assessorato regionale della Sanità «ha rilevato un forte contrasto con i contenuti della legge regionale di riordino della Sanità».

In seguito alla riforma, ricorda infatti l’assessorato, era stato diramato il 12 marzo «un atto d’indirizzo in cui si richiamavano le direzioni aziendali delle Asl di non procedere con l’attribuzione di nuovi incarichi di qualsivoglia natura, salvo i casi di indispensabilità ed inderogabilità in relazione alla salvaguardia dell’assistenza sanitaria».

Condizioni che, si legge nella nota dell’assessorato, «dalla lettura dell’atto appaiono non sussistenti».

Per questo l’assessorato, senza entrare nel merito dei profili di legittimità «che saranno valutati in altre sedi», ha chiesto al dg della Asl 1 «dettagliati ed esaustivi chiarimenti, in mancanza dei quali il rapporto di fiducia posto alla base dell’incarico dovrebbe considerarsi cessato, pregiudicando la sussistenza del rapporto contrattuale».

