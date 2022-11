Giunge alla sesta edizione il Concorso Musicale Regionale Viola, organizzato dal Centro per la Famiglia Lares del P.L.U.S Distretto sanitario di Ozieri, gestito dal Consorzio Network Etico, in particolare dal Centro Antiviolenza - Spazio Donna e dal servizio App Giovani.

"Questo progetto di sensibilizzazione - dichiarano dal comune di Ozieri - nasce nel 2015 in compartecipazione con la Scuola Sovracomunale di Musica Monteacuto per stimolare una riflessione e un confronto, in particolar modo nei giovani, sulla cultura della non violenza, sul femminicidio e sugli stereotipi di genere. Viola, inizialmente promosso a livello distrettuale, negli anni si è evoluto diventando un concorso regionale, infatti quest'anno verrà realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna".

L'iniziativa si terrà venerdi 25 Novembre 2022, alle 17.30, presso il Teatro Civico Oriana Fallaci, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e sarà dedicato alla nostra concittadina Romina Meloni.

Come in ogni edizione, si intende dare importanza alla promozione di una cultura della non violenza, al contrasto degli stereotipi di genere e alle relazioni basate sul rispetto.

"L'esperienza maturata negli anni all'interno delle nostre comunità - proseguono gli amministratori -, evidenzia la difficoltà ancora persistente nelle donne nel chiedere aiuto e rivolgersi ai servizi presenti nel territorio, pertanto questo progetto si pone l'obiettivo di incoraggiarle ad intraprendere un percorso di aiuto e al contempo stimolare nelle comunità una lettura critica del fenomeno che, in molti casi, sfocia nei femminicidi sempre più in aumento".

In questa edizione del Concorso verranno presentati solo ed esclusivamente brani inediti che saranno interpretati ed accompagnati dal vivo. Il vincitore si aggiudicherà la produzione di un videoclip musicale, a cura di esperti del settore, il secondo classificato riceverà un premio in denaro, saranno assegnate inoltre, a discrezione della giuria, menzioni speciali.

Saranno 10 gli artisti partecipanti, tra band e solisti, che si esibiranno in teatro, ad Ozieri.

