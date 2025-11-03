«È possibile che dopo 24 ore di chiusura dell'acqua, se ne debbano aggiungere altre 4 o 5 per il riempimento e il raggiungimento della pressione e poi quello che viene fuori dai rubinetti sia questo schifo».

È uno sfogo via social, accompagnato da foto, quello del sindaco di Bonorva Massimo D’Agostino: dal rubinetto esce un liquido denso e marrone. «Uno schifo, appunto». Tanto che il primo cittadino aggiunge: ️«Io vorrei stare calmo, Io non vorrei sembrare sempre inca**ato, io vorrei cercare di ragionare, io vorrei non prendermela con gli operatori Abbanoa che credo stiano facendo del loro meglio. Io vorrei capire, solo capire».

I bacini sono quasi vuoti,scrivere reti significa sempre dover aggiungere “colabrodo”. «Questa è una situazione d’emergenza? E allora come tale deve essere trattata», sollecita D’Agostino.

«Sia dichiarato lo stato di emergenza o si adottino misure differenti ed efficaci, perché è intollerabile che case con famiglie, bambini, anziani , disabili possano affrontare per molto una situazione simile. Cosa succederebbe se questo succedesse negli uffici degli assessorati?», chiede retoricamente il sindaco, «la questione venga affrontata da chi di dovere con i provvedimenti più adatti e offrendo soluzioni di civiltà. Non siamo disposti a fare da scudo ancora per molto alla disperazione delle famiglie».

