Sarà attivo a partire da martedì 27 maggio, nel paese di Ossi il nuovo sportello comunale di Abbanoa, un punto di servizio gestito dall’amministrazione comunale che permetterà di accedere ai servizi già disponibili online. Grazie alla firma del protocollo di intesa tra il presidente del Cda di Abbanoa Giuseppe Sardu e il sindaco di Ossi Pasquale Lubinu, nei locali del Comune di Ossi, sarà a disposizione dei clienti del Servizio Idrico Integrato, un operatore del Comune in grado di fornire supporto per le principali pratiche commerciali: sarà possibile cioè usufruire dei servizi Abbanoa nella sede del Comune, senza doversi recare agli sportelli.

«Con questo progetto – spiega il presidente del Cda Abbanoa, Giuseppe Sardu - possiamo attivare uno sportello operativo che consenta di fornire un servizio alla cittadinanza meno abituata all’utilizzo della tecnologia. È evidente a tutti – precisa - che le nuove possibilità fornite dallo sportello online e dalle app consentono di avere uno “sportello in tasca” a moltissime persone. Ma bisogna sempre tenere presenti le fasce di popolazione che spesso – anche per questioni di età – trovano difficoltà ad accedere ai servizi online: in questo i comuni possono fornire un supporto prezioso e siamo grati al comune di Ossi per aver deciso di attivare lo sportello».

Per il sindaco di Osssi, Pasquale Lubinu: «L’apertura dello sportello Abbanoa rappresenta una scelta programmatica precisa dell’Amministrazione Comunale, consentirà ai cittadini che si recano all’ufficio anagrafe per cambiare la residenza di poter anche volturare l’utenza dell’acqua oltre che la carta d’identità e la tassa rifiuti, quindi viene dato un servizio molto comodo e utile».

