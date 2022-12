Band e artisti potranno godere di nuovi luoghi all’aperto destinati allo spettacolo e all’intrattenimento.

Il consiglio comunale a Porto Torres ha approvato all’unanimità la modifica del Regolamento acustico comunale, che prevede l’incremento dell’elenco delle aree urbane adibite a pubblico spettacolo, zone individuate dal Piano di classificazione acustica.

La proposta di delibera, illustrata dal capogruppo Pd, Giampiero Madeddu, consente di individuare ulteriore quattro luoghi, passando da 20 a 24 zone, in cui sarà possibile organizzare eventi musicali, in particolare nelle località oggetto di nuova sperimentazione e maggiormente frequentate dai turisti.

Non solo il lungomare nella costa turritana, ma anche il parco San Gavino nel quartiere Monte Agellu, la località di mare “Il Ponte” e via Lungomare Balai, potranno animarsi di eventi e manifestazioni di musica, ampliando le opportunità per le iniziative in grado di intrattenere il pubblico in occasioni di feste e durante la stagione turistica.

