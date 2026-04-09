Il Comune di Muros ha siglato, alla presenza del sindaco Federico Tolu, del responsabile del settore tecnico geometra Mauro Cau, del direttore dei lavori architetto Fabrizio Pisoni e della ditta incaricata, il verbale di consegna dei lavori per la demolizione dell’edificio delle ex scuole elementari di via Cesare Battisti, intervento preliminare e propedeutico alla successiva realizzazione del CeRiP – Centro Riabilitativo Polifunzionale. L’operazione rappresenta un passaggio fondamentale all’interno di un più ampio programma di riqualificazione dell’area e di potenziamento dei servizi socio-sanitari destinati al territorio. La demolizione delle strutture ormai obsolete consentirà infatti di liberare e preparare l’area per la costruzione della nuova infrastruttura, progettata per offrire servizi moderni, accessibili e integrati nel campo della riabilitazione e dell’assistenza. Il complesso attuale si trova all’interno di un’area urbana di circa 2.900mq sulla quale è presente l’ex edificio scolastico, inagibile dal 2015 e la palestra comunale recentemente riqualificata e che sarà inglobata nel nuovo centro riabilitativo.



La storica scuola elementare ha rappresentato per decenni un punto fermo nella vita della comunità: tra quelle mura sono cresciute generazioni di cittadini di Muros, che proprio lì hanno iniziato il loro percorso scolastico e umano. Un luogo carico di memoria e significato per tanti abitanti del paese che, da studenti, hanno condiviso esperienze, amicizie e momenti fondamentali della propria crescita. Il futuro Centro Riabilitativo Polifunzionale sarà un punto di riferimento per la comunità, con spazi adeguati, tecnologie innovative e ambienti progettati secondo i più avanzati standard di funzionalità e accoglienza, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. La realizzazione dell’opera sarà possibile grazie al finanziamento della Regione Sardegna, nell’ambito degli strumenti della programmazione territoriale Anglona-Coros, che sostengono interventi strategici per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi nei territori. Con delibera della Giunta dell’Unione dei comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas n.9/2026 è stato inoltre approvato il progetto definitivo/esecutivo del centro riabilitativo, che presto sarà appaltato.

«Con la consegna dei lavori di demolizione – dichiara il sindaco Federico Tolu – compiamo un passo concreto verso la realizzazione di un progetto strategico per la nostra comunità. Il nuovo polo riabilitativo rappresenterà non solo una struttura moderna e funzionale, ma soprattutto un centro di eccellenza per la riabilitazione, con particolare attenzione alle attività di riabilitazione in acqua, sempre più riconosciute come fondamentali nei percorsi terapeutici e di recupero funzionale. Vogliamo offrire ai cittadini un servizio sanitario di altissimo livello, capace di rispondere ai bisogni del territorio e di diventare un punto di riferimento anche per le comunità limitrofe, in linea con quelli che sono i principi che hanno ispirato la programmazione territoriale». Con la consegna dei lavori prende dunque avvio la prima fase operativa del progetto, che segna l’inizio concreto di un percorso di rigenerazione urbana e di investimento nel welfare territoriale.

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