È entrata in vigore nei giorni scorsi la concessione dell’impianto sportivo di Puppuruju ad Ozieri, a seguito dell’accordo tra Comune e Tennis Club.

Un iter complesso concluso con la stipulazione del contratto per l’utilizzo dei campi da gioco. Il percorso non è stato facile perché preceduto innanzitutto dalla regolarizzazione dei diritti di proprietà del Comune sui terreni in cui sorgono i campi da tennis. La procedura giaceva ferma ed impolverata sin dai primi anni ‘90 e l’istruttoria ha richiesto non pochi approfondimenti, adempimenti burocratici, passaggi formali e trattative sfociate infine nel buon esito dell’intestazione delle proprietà in capo al Comune.

Questo risultato ha permesso da un lato all’Ente e dall’altro e da ora al TC Ozieri, di essere potenziali destinatari di appositi finanziamenti per migliorare eventualmente la struttura od anche di altro genere di sostegno. In questo iter ha svolto un ruolo importante l’attività compiuta nell’assemblea dello Sport, che ha visto il contemporaneo impegno dell’assessore Alfonso Pino (che ha indicato come priorità il perfezionamento della procedura di concessione dei campi del Tennis Club) dell’ufficio Sport del Comune e dei dirigenti sportivi del TC Ozieri.

Tutte le componenti interessate hanno lavorato in un’unica direzione e, finalmente, si è arrivati ad una positiva conclusione, giungendo ad una stabilizzazione duratura della gestione della struttura con la quale, come recentemente avvenuto per la piscina Comunale, si può sostenere l’incentivazione e la valorizzazione dello sport.

Sono inoltre già iniziati i lavori per la realizzazione degli spogliatoi del Tennis Club con soli fondi comunali, per rendere la struttura completa e fruibile in tutto e per tutto.

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