Porto Torres, caro gasolio: mozione sulla pescaProposta di Ivan Cermelli per chiedere anticipi di liquidità ed evitare il blocco delle attività
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Il caro carburante sta mettendo in ginocchio diverse categorie di lavoratori, incidendo in maniera drammatica sul comparto pesca che per molti significa rinunciare ad uscire in mare. Il tema è oggetto della mozione presentata da Ivan Cermelli, consigliere del Comune di Porto Torres, firmatario del dispositivo indirizzato al presidente del consiglio Franco Satta.
Nel documento la richiesta immediata di ristori alla Regione, e credito d'imposta sul gasolio con contributi a fondo perduto per compensare gli aumenti. Inoltre si chiede un anticipo della liquidità con pagamenti rapidi su fondi europei Feampa, per evitare il blocco delle attività; la riduzione temporanea dei costi amministrativi per le imprese del settore; un fondo emergenziale regionale, ovvero una misura straordinaria per la crisi energetica.
La mozione impegna sindaco e giunta affinché il documento venga trasmesso all'Assessorato regionale alla Pesca al fine di recuperare i fondi per finanziare il bando ristori. Per Cermelli anche se il governo sta intervenendo sulle accise, tale sforzo potrebbe non essere sufficiente per affrontare la crisi del settore pesca.