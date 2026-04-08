La centralità dello spazio pubblico come elemento strutturante della vita urbana nella città di Porto Torres che si concilia con la necessità di progettare luoghi idonei al camminare. Su questi presupposti è stato predisposto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Mulas, il progetto redatto dall’architetto Omar Simoni sulla “Riqualificazione della piazza Peppino Bazzoni Marinaru” del valore di 1 milione di euro, di cui 433mila di finanziamento regionale e 566mila di cofinanziamento comunale.

Un piano di rigenerazione urbana illustrato in occasione della commissione all’Urbanistica, presieduta dal consigliere Gavino Sanna e convocata alla presenza dell’assessora ai Lavori Pubblici, Gavina Muzzetto, un’area nel cuore della città destinata a favorire una viabilità più scorrevole e un marciapiede più largo, dando priorità ai pedoni. Nella piazza intitolata a Peppino Marinaru, anche un omaggio al poeta con un verso della sua poesia, un nuovo spazio pubblico che diventa quasi esclusivamente pedonale, con un numero di parcheggi ordinati davanti al muro perimetrale del Palazzo del Marchese, una nuova pavimentazione che si andrà a sviluppare nella stessa quota stradale di via Libio.

Lo spazio, oggi destinato a un uso esclusivamente veicolare, si trasformerà in un’area flessibile, reversibile e multifunzionale. Il progetto, infatti si articola su due ambiti strettamente integrati: la riqualificazione della piazza stessa, attraverso la rimozione delle pavimentazioni esistenti e l’introduzione di un nuovo disegno organico realizzato in pietra naturale, accompagnato da fasce verdi con piantumazioni arboree e arbustive; i lavori di via Libio, quale asse di connessione con la piazza, mediante una nuova pavimentazione più pregiata che ne valorizzi il ruolo urbano.

«Portiamo avanti una iniziativa cominciata con un concorso di idee sul sistema delle piazze nel centro e il rapporto città-porto», spiega Gavino Sanna «un progetto che sommato alla richiesta di finanziamento per la piazza Umberto I e per la riqualificazione della piazzetta Azuni, è finalizzato ad aumentare gli spazi pubblici, riqualificati e resi accessibili anche attraverso la programmazione Peba e il Piano particolareggiato del centro storico e dello Pums, programmato per migliorare la futura viabilità del Centro matrice».

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