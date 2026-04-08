Dura presa di posizione ad Alghero del presidente della Commissione consiliare Ambiente e Igiene urbana, Christian Mulas, dopo il sopralluogo effettuato all’indomani della Pasquetta lungo il litorale del Lido.

«Le immagini e le segnalazioni dei cittadini hanno restituito uno scenario indecoroso e inaccettabile - afferma - con spiagge deturpate da rifiuti, sporcizia diffusa e presenza di liquidi organici che compromettono decoro, igiene e vivibilità di un bene comune».

Per affrontare la situazione è stata convocata con urgenza per la prossima settimana una commissione congiunta, in accordo con l’amministrazione comunale e il comandante della polizia municipale, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e coordinate sul fronte dell’ordine pubblico e dell’igiene urbana.

«Le numerose segnalazioni richiedono una riflessione immediata, soprattutto in vista dell’avvio della stagione estiva», prosegue Mulas, che richiama tutti a un maggiore senso di responsabilità: dagli operatori economici ai cittadini e frequentatori dei locali. «Alghero merita rispetto. Ben vengano eventi e momenti di aggregazione, ma solo nel rispetto delle regole e del vivere civile. La pazienza è finita: di fronte a episodi di inciviltà saranno adottate misure più restrittive e controlli più incisivi».

© Riproduzione riservata