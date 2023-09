Sarà un autunno intenso a Muros, piccolo paese del Coros, dove l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Tolu sta predisponendo una serie di interventi per la riqualificazione urbana, laboratori e cultura.

In vista della ripresa dell’attività didattica si sta intervenendo sulla scuola per renderla sempre più sicura e tecnologica. Sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione ordinaria nel centro abitato come l’installazione dei cestini per le deiezioni canine, la sistemazione dei dissuasori in ferro nel centro storico; la pulizia e il ripristino della fontana nel giardino delle Rimembranze; l’installazione di alcune panchine nei giardini del Municipio; la pulizia delle griglie di raccolta delle acque piovane; la pulizia di parchi e giardini e lo spazzamento stradale.

Il comune ha anche affidato dei lavori per oltre 2 milioni di euro che riguardano il completamento del campo di calcio e della palestra, l'efficientamento energetico della scuola dell'infanzia, della primaria e della casa comunale, la riqualificazione appartamenti comunali di via Roma, la messa in sicurezza appartamenti comunali in via Brigata Sassari, la realizzazione area fitness parco di via Papa Giovanni XXIII, la messa in sicurezza della Chiesa parrocchiale, il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi vie Segni, via Sa Marchesa, via Costa, via Varsi, via Manzella, via IV Novembre, la realizzazione di 3 dossi in via Brigata Sassari, il rifacimento del manto stradale in parte della zona industriale, della toponomastica e segnaletica dell’agro e di tutto il paese. In programma anche la riqualificazione delle gradinate di via Varsi e via IV Novembre, oltre che belvedere di via Roma, il rifacimento manto stradale di via Roma e il completamento esterno del centro culturale “Renato Loria”.

Già finanziati gli interventi nel Centro Riabilitativo Polifunzionale, per riqualificazione del parco Monte Muros, mentre sono state presentate le domande per i finanziare i lavori di riqualificazione del parco urbano "Su Corrale", della viabilità urbana, extraurbana e della zona industraile

«Non mancheranno anche interventi sulla cultura e sul sociale - ha dichiarato il primo cittadino -. Il patrimonio librario della biblioteca sarà implementato grazie ai fondi MiC e i nuovi locali recentemente ristrutturati, saranno teatro di numerose attività culturali. Nella Sala Lisai saranno riproposte numerose attività sociali e ricreative quali: corsi ballo, di zumba, laboratori di cucito e di fumetti per ogni fascia d’età. Sarà inoltre riattivata la ludoteca comunale e altri laboratori per avvicinare adulti e bambini alla musica. Insieme alle associazioni locali è in fase di realizzazione un calendario di eventi che ci accompagnerà sino al prossimo anno».

