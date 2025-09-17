Da venerdì pomeriggio il paese di Muros è come grande tela a cielo aperto, pronta ad accogliere artisti da ogni parte dell’Isola per la realizzazione di sei murales, frutto di una selezione di 14 opere, che andranno ad abbellire alcuni spazi del centro urbano.

Nelle vie del paese, sarà dunque possibile ammirare gli artisti all’opera. L'iniziativa dal titolo "Murs street art, muri tra colori e vita", promossa dall’amministrazione comunale è realizzata grazie al supporto tecnico e logistico dell’associazione Aps Tnt Global Art.

La prima edizione del concorso, rientra nel più ampio quadro di riqualificazione urbana messa in campo dalla giunta comunale guidata dal sindaco Federico Tolu.

Gli obiettivi della gara di pittura sono la valorizzazione della produzione artistica già presente nella comunità, la promozione degli artisti che partecipano al concorso di idee con l’intento di far appassionare all’arte con numero sempre maggiore di persone in un interessante contesto storico e paesaggistico come quello di Muros. In quest giorni i visitatori potranno interagire con gli artisti durante la realizzazione delle opere.

I nomi dei vincitori sono: Francesca Sanna, Patin Gael, Mario Gaspa, Giuseppe Gaspa, Daniela e Annarita Squintu e Francesco Farina.

