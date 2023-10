Ha riscosso un grande successo, a Muros, il corso di Blsd (basic life support-early defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce) voluto dall’Amministrazione comunale e organizzato dalla scuola Re-Hart Primo Soccorso, e tenuto dall’istruttore Alessandro Sale.

Il corso, della durata di 8 ore, ha formato gratuitamente venti persone alle quali sono state fornite le nozioni di primo soccorso, le tecniche di rianimazione e le modalità di utilizzo del defibrillatore per adulti e pediatrico, sia in maniera teorica che pratica su appositi manichini sui quali si sono testate le manovre di rianimazione.

«Siamo felici che abbiano partecipato allenatori di calcio, barracelli, presidenti delle associazioni, forze dell’ordine e dipendenti comunali perché conoscere le manovre di primo soccorso e sapere cosa fare in caso di emergenza, può fare la davvero la differenza - spiega il sindaco Federico Tolu -. La formazione e le attività di esercitazione, sono alla base per poter essere in grado di effettuare una scelta in pochi istanti, in una situazione di emergenza».

Il corso è stato fortemente voluto ed organizzato dalla consigliera con delega alle politiche associative, Nicoletta Pinna.

«Il prossimo passo sarà quello dotarci di un defibrillatore da mettere a disposizione in uno spazio pubblico – prosegue il sindaco – avendo cura di proseguire nell’attività di formazione con le scuole e le altre realtà presenti nel territorio. La formazione offerta dall’amministrazione comunale proseguirà nei prossimi giorni con un secondo corso, questa volta dedicato ad un altro tema di fondamentale importanza per i sindaci e la cittadinanza, quello della protezione civile. Anche in questo caso saranno formate diverse figure, si coinvolgeranno le scuole e tutte le altre realtà presenti nel territorio con l’intento di formare e informare quante più persone possibile per renderle sempre più consapevoli che, ancora una volta, la prevenzione resta l’arma più efficace».

© Riproduzione riservata