Proseguono, a Muros, gli interventi di riqualificazione urbana voluti dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Tolu.

Conclusi i lavori nel manto stradale, ora sarà la volta della messa messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo via Brigata Sassari e via Mannu.

Inoltre sarà realizzato un percorso pedonale in continuità del marciapiede di via Brigata Sassari, con l'obiettivo di consentire ai pedoni di poter transitare in sicurezza. Tutte le opere saranno rese ben visibili con apposita segnaletica verticale ed orizzontale con colori catarifrangenti, pannelli e led luminosi.

«Lungo via Brigata Sassari, la via principale del paese, sorgono gli edifici pubblici più importanti - afferma il primo cittadino -. Essendo anche una strada provinciale che collega diversi centri limitrofi, risulta quella a più alto traffico e quella più pericolosa. Con le infrastrutture pedonali si cerca di porre un freno agli automobilisti che transitano a folle velocità mettendo a serio rischio la vita dei cittadini».

