Un gemellaggio tra la città di Porto Torres e la città di Sligo, in Irlanda. Nei giorni scorsi il sindaco turritano Massimo Mulas ha inviato una lettera al consigliere del primo cittadino di Sligo, Declan Bree, in merito all’opportunità di avviare un possibile gemellaggio con la città irlandese.

Un’idea nata dall’imprenditore italiano Giovanni Molinari residente in Irlanda, amante della Sardegna e della città di Porto Torres. La proposta è stata favorevolmente accolta dall’amministrazione comunale e dal sindaco: «Sligo è situata nella splendida cornice nord-ovest dell’Irlanda. Viene spesso definita come Northen Gateway (Porta del Nord) sia per la sua posizione - strategica per i trasporti - sia per il turismo, essendo a ridosso di mare, campagne e laghi».

Sligo è uno dei luoghi affascinanti con particolari bellezze architettoniche e monumenti quali la cattedrale dell’Immacolata Concezione, Municipio e Sligo Abbey. Il suo porto, inoltre, è il più importante del nord-ovest dell’Irlanda. «Siamo profondamente convinti dell’importanza di favorire il processo di integrazione europea promuovendo il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze e il confronto costruttivo», ha detto Mulas, «per questo stiamo investendo su un impegnativo processo di riconversione delle aree industriali, volto a consolidare l’offerta turistica e, poiché sono molti i punti di contatto che ci legano alla città di Sligo,ci adopereremo perché questo gemellaggio sia presto realtà».

© Riproduzione riservata