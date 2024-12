Non solo pittura ma anche elaborazione manuale e digitale di materiali riciclati come i blister dei farmaci. Venerdì 20 alle 17 l'open space al piano terra della sede dell’AiCS in via Cedrino 3 a Sassari inaugura la mostra "Ritratti riciclati", curata da Piermario Laddomata.

L'artista sassarese, noto per il suo stile figurativo e la capacità di coniugare amore per l’astratto e attenzione ai dettagli, ha già conquistato il panorama artistico isolano. Con questa mostra invita il pubblico a riflettere sul valore della trasformazione e sull’estetica dell’arte contemporanea.

«Le opere esposte - commenta il Presidente del Comitato AiCS, Franco Cassano - sono una testimonianza della straordinaria capacità dell’arte di rinnovarsi e sorprendere, spingendo lo spettatore a immergersi in una nuova dimensione visiva ed emotiva».

La mostra rimarrà aperta al pubblico sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 dicembre dalle 10.30 alle 13.

© Riproduzione riservata