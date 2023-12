Tutto pronto per l'inizio degli eventi natalizi a Pozzomaggiore organizzati dal comune e dalla Pro loco in collaborazione con l'associazione culturale "Arveschida" e con la bottega d'arte Nunartive.

Da domani, in Piazza Maggiore, saranno allestiti i mercatini dell'artigianato. Il 22 dicembre alle 16.30, sempre in piazza Maggiore, andrà in scena "Il Natale dei Bambini" con Elena Ciccu: in programma un excursus delle più belle canzoni natalizie, sculture di palloncini, arco gonfiabile e pupazzo di neve, lo spettacolo "Bubble Show". Sarà posizionato anche un Babbo Natale dell'altezza di sei metri. I bambini, che potranno portare la letterina da imbucare nella cassetta postale di Babbo Natale, riceveranno un dolce in ricordo della serata.

Il 23 dicembre, con il contributo dell'assessorato al Turismo della Regione Sardegna, si terrà l'evento dedicato alle tradizioni sarde "Puttumajore e sas traditziones suas". Alle 18 è prevista la sfilata per le vie del centro storico con il gruppo folk "Nostra Signora de Su Saludu" di Pozzomaggiore, il coro di Pozzomaggiore, il "Cuncordu Planu de Murtas" di Pozzomaggiore, "Mamutzones" di Samugheo, il coro di Mara, il gruppo folk San Michele Arcangelo di Bono e i buoi di Scano Montiferro. Si esibiranno anche il tenore "Sant'Efisio" di Bono e il gruppo "A Ballare" con Emanuele Bazzoni e Roberto Fadda. In programma anche la gara a chitarra: accompagnati da Nino Manca alla chitarra e da Alberto Caddeo alla fisarmonica, si esibiranno i cantadores Roberto Murgia, Antonio Carboni e Franco Dessena. La manifestazione sarà presentata da Emanuela Sassu.

