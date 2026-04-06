Se a Sassari si parla di arte, memoria e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino è spontaneo pensare ai Candelieri che vivono il clou il 14 agosto. E proprio ai grandi cerei lignei dei Gremi, le antiche corporazioni, è dedicato il primo appuntamento dell’evento finale del progetto PINQuA “Vivere e abitare il centro”, curato dal Comune di Sassari e finanziato dalla Commissione Europea #NextGenerationEU e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Due le giornate. Mercoledì, a partire dalle ore 16, l’Urban Living Lab di corso Vittorio Emanuele 155 ospiterà un pomeriggio aperto alla cittadinanza, pensato come momento di restituzione e condivisione del lavoro svolto negli ultimi tre anni. L’iniziativa, totalmente gratuita, si aprirà con l’inaugurazione dell’esposizione permanente di quadri a tema Candelieri, uno spazio partecipativo di promozione e divulgazione della storia dei Gremi. L’esposizione raccoglie le 13 opere realizzate nell’ambito del progetto, insieme ai materiali prodotti con le scuole di Sassari, tra cui giochi e arredi autocostruiti, testimonianza concreta del coinvolgimento attivo della comunità.

A seguire, alle ore 17.30, prenderà il via il tour del museo diffuso a cielo aperto dedicato ai Candelieri, un percorso immersivo che guiderà i partecipanti alla scoperta delle 13 opere, una per ogni cero, traslate su ceramica e installate lungo le vie del centro storico, nelle sedi dei Gremi e nei luoghi della vestizione dei Candelieri: un’esperienza che intreccia arte, racconto e identità, permettendo di riscoprire la città attraverso uno dei suoi patrimoni più vivi e condivisi.

Il percorso resterà fruibile tutto l’anno, risultato permanente del percorso partecipato tra artisti e creativi, gremianti e comunità locale “Viva i Candelieri”, che ha coinvolto residenti e turisti in tre anni di lavoro, con interviste, esperienze e laboratori. La mostra resterà invece aperta al pubblico fino al 18 aprile, tutti i pomeriggi dalle 16.30.

Nella giornata successiva, giovedì, tra largo Infermeria San Pietro e piazza Santa Caterina saranno invece esposti i risultati delle due linee del progetto PINQuA, il piano di interventi per la coesione economica sociale e territoriale e il piano della gestione integrata per l’abitare. Il progetto è sviluppato insieme a Avanzi - Sostenibilità per Azioni, Fradi, Human Foundation, LandWorks e Tamalacà.

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