Tragico incidente nella notte appena trascorsa a Stintino (QUI LA NOTIZIA), a pochi passi dalla spiaggia La Pelosa. Una donna di 63 anni, Patrizia Mastrovita, residente a Milano, è morta dopo essere stata travolta da un Suv, all'interno di un parcheggio privato del Residence La Pelosetta.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, il conducente di una Bmw, dotata di cambio automatico, un uomo di 52 anni originario della Puglia, per accedere al residence dove alloggiava, si è sporto dal finestrino per azionare l'apertura della sbarra e fare ingresso ai parcheggi, in salita rispetto alla struttura.

Patrizia Mastrovita

Nella manovra ha perso il controllo del mezzo che, oltrepassata la sbarra, ha investito due persone, marito e moglie, turisti residenti a Milano ospiti della struttura.

La donna è stata trascinata per alcuni metri e l'auto ha finito la sua corsa contro un muro. Patrizia Mastrovita è morta pochi minuti dopo, mentre il marito, 68 anni, è stato trasferito nell'ambulanza del 118 all'ospedale civile di Sassari dove i medici gli hanno assegnato 30 giorni di prognosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Stintino al comando del luogotenente Mario Turis, ritornato questa mattina sul luogo dell'incidente per ulteriori rilievi. Sono intervenuti anche i carabinieri di Porto Torres e i vigili del fuoco.

