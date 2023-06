Mores, centro del Monte Acuto, si prepara a festeggiare Sant’Antonio da Padova. Saranno tre giorni di festa. Lunedì 12 giugno alle 18.30 sarà celebrata la Messa solenne, mentre alle 21 sarà la volta della celebrazione del Pio Transito. Alla stessa ora, in piazza San Francesco, andrà in scena il “Cuoricino D’Oro-Cantiamo per Gigliola”. Seguirà Dj Set.

Martedì 13 giugno alle 8 del mattino sarà officiata una nuova funzione liturgica con la benedizione del Pane di Sant’Antonio. Alle 19, subito dopo la celebrazione della Messa, ci sarà la processione per le vie del paese con il simulacro del Santo accompagnata dalla scorta dei Carabinieri a cavallo e dalla banda musicale Dalerci di Alghero. Alle 22, in piazza San Francesco, spazio a Dj set con Thomc, Georgia Mos, Da Brozz e Margot.

Mercoledì 14 giugno alle 22, sempre in piazza San Francesco, la chiusura della festa con lo spettacolo “Isola in festa” di Giuliano Marongiu. Gli ospiti saranno Roberto Tangianu, Laura Spano, Peppino Bande, il Balletto di Incantos e Lucia Budroni. In programma anche l’estrazione dei biglietti della lotteria e Dj Set.

© Riproduzione riservata