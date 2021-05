Importanti interventi programmati per due chiese di Mores, centro del Logudoro. La chiesa di Santa Croce, ubicata all'interno del paese, verrà sistemata anche con l'aiuto dei fedeli, che con una colletta hanno raccolto 20mila euro, su iniziativa del parroco don Salvatore Mangatia. I restanti 20mila euro sono state garantite dal Comune di Mores, direttamente dal proprio bilancio. Più consistenti gli interventi previsti per la chiesa campestre di Santa Lucia, che riveste notevole interesse archeologico e culturale. Nel medioevo fu infatti la chiesa parrocchiale dell'antico villaggio di Lachesos. L'edificio ha una copertura in legno e al proprio interno è custodita una fonte battesimale di grande valore storico. Per questa chiesa l'impegno finanziario previsto ammonta a ben 224 mila euro, di cui 130 mila erogate dalla CEI e 94 mila dalle casse comunali.

"Come Amministrazione abbiamo fatto il possibile, con cifre consistenti prelevate dal nostro bilancio, per permettere il restauro di due edifici di culto tanto cari alla comunità e non solo.- commenta il sindaco di Mores Peppino Ibba - Il resto lo ha fatto la Conferenza Episcopale e la generosità dei residenti, che in poco tempo, per la chiesa di Santa Croce, hanno racimolato una grossa cifra. Inoltre in ottica culturale, archeologica e turistica l'intervento di restauro della chiesa di Santa Lucia ha una valenza notevole, visto che con questi lavori il sito andrà ad integrarsi maggiormente con altri importanti segmenti archeologici ubicati nel nostro territorio. Entrambe le opere di restauro cominceranno a breve, essendo state già appaltate. Per Santa Croce - conclude il primo cittadino- gli interventi dovrebbero concludersi nel giro di qualche settimana, saranno invece più lunghi i tempi previsti per la chiesa di Santa Lucia".



