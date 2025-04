Il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia esprime gratitudine verso l'arcivescovo Gian Franco Saba, nominato Ordinario militare per l'Italia. Il primo cittadino afferma che, se da un lato «ci sono la gioia e l'orgoglio per il fatto che il nostro arcivescovo venga chiamato a ricoprire un ruolo così delicato e importante», d'altro canto «resta il dispiacere perché ci lascia una persona che in questi sette anni ha saputo conquistare la stima e la simpatia di molti promuovendo il rinnovamento ecclesiale, in adesione al magistero di Papa Francesco, con una particolare cura per la formazione e la prossimità».

Mascia conclude sostenendo che «non mancheranno certamente le occasioni più opportune per un congedo formale e per esprimere in quelle sedi la riconoscenza della città».

