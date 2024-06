L'ufficialità l'ha comunicata ai presbiteri turritani, riuniti per l’annuale Convegno diocesano nel Monastero di San Pietro di Sorres, a Borutta, l'Arivescovo Gian Franco Saba. Il nuovo Vicario Generale è Monsignor Marco Carta, già parroco della Cattedrale sassarese di San Nicola. La nomina avrà efficacia dal 6 agosto, festa della Trasfigurazione del Signore.

L’Arcivescovo Saba ha detto: «Dopo una bella mattinata di lavoro, in questo contesto del cammino del presbiterio, mi è parso opportuno scegliere questa data per comunicare la sintesi del discernimento circa la nomina del nuovo Vicario Generale, che ho individuato nella figura di Mons. Marco Carta. Ringrazio Don Marco per la disponibilità, perché ogni disponibilità significa scendere in campo, mettersi in gioco, mettersi al servizio. Il Vicario Generale è, innanzitutto il vicario del Vescovo al servizio della Chiesa Particolare».

L'arcivescovo di Sassari ha aggiunto: «Dopo l’accoglimento delle dimissioni del precedente Vicario Generale, Monsignor Antonio Tamponi, che ancora ringrazio per il servizio che ha svolto, ho effettuato il necessario discernimento affinché con la nomina del nuovo Vicario generale possiamo proseguire il percorso avviato nella riorganizzazione della Curia, per la distribuzione delle “fatiche” e dei servizi».

